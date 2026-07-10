Существует несколько эффективных способов, чтобы натертый картофель для драников не темнел.

Опытные повара на протяжении многих лет накапливали свои уникальные трюки и хитрости, которые помогают создавать настоящие кулинарные шедевры.

Чтобы тесто для драников не темнело, можно добавить немного лимонного сока или растворенной лимонной кислоты. На один килограмм теста достаточно 1 столовой ложки сока или кислоты.

Существует мнение, что цвет блюда зависит от яйца. Некоторые кулинары предпочитают использовать только желтки, так как считается, что именно этот компонент придает драникам аппетитный вид.

Еще одна хитрость связана с добавлением молочного продукта. Всего 1 столовая ложка сметаны, кефира, сливок или йогурта поможет сохранить тесту светлый цвет.

Таким образом, добавление лимонного сока, яйца или молочного продукта в тесто для драников поможет сохранить его натуральный цвет, благодаря чему блюдо получится аппетитным с золотистой корочкой.