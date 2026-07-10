Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полезные свойства малины и черники 0 31

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Черника

Диетолог Елена Соломатина раскрыла полезные свойства малины и черники.

 

По словам диетолога Елены Соломатиной, малина является одной из самых аппетитных и полезных ягод. Она способствует снижению веса, улучшает настроение и состояние кожи, повышает иммунитет и является отличным средством при простудах.

Черника, в свою очередь, замедляет процесс старения организма, улучшает работу пищеварительной системы и обладает бактерицидными свойствами. «У черники полезные вещества находятся не только в ягодах, но и в листьях. Свежий продукт применяют при лечении цинги. Листья используются для приготовления средств от заболеваний желудочно-кишечного тракта и при проблемах со зрением», — отметила она.

Кроме того, черника применяется при лечении язв, ожогов, гингивитов и стоматитов, добавила диетолог.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бабушкин метод быстрого маринования огурцов: простой и вкусный рецепт
Изображение к статье: Котлеты
Изображение к статье: Авокадо
Изображение к статье: Орехи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тюрьма Эксклюзив!
ЧП и криминал
Изображение к статье: Победители фестиваля молодежного предпринимательства GEN-E
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийский хор Blagovest стал обладателем Гран-при престижного конкурса в Будапеште
Культура &
Изображение к статье: Медик берет анализы
В мире
Изображение к статье: Дрифт
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Тюрьма Эксклюзив!
ЧП и криминал
Изображение к статье: Победители фестиваля молодежного предпринимательства GEN-E
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийский хор Blagovest стал обладателем Гран-при престижного конкурса в Будапеште
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео