По словам диетолога Елены Соломатиной, малина является одной из самых аппетитных и полезных ягод. Она способствует снижению веса, улучшает настроение и состояние кожи, повышает иммунитет и является отличным средством при простудах.

Черника, в свою очередь, замедляет процесс старения организма, улучшает работу пищеварительной системы и обладает бактерицидными свойствами. «У черники полезные вещества находятся не только в ягодах, но и в листьях. Свежий продукт применяют при лечении цинги. Листья используются для приготовления средств от заболеваний желудочно-кишечного тракта и при проблемах со зрением», — отметила она.

Кроме того, черника применяется при лечении язв, ожогов, гингивитов и стоматитов, добавила диетолог.