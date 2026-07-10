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Советы по приготовлению куриного шашлыка от шеф-повара 0 64

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шашлык

Бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver Надежда Любимова поделилась советами по приготовлению куриного шашлыка, подчеркивая важность использования пряностей.

 

По словам Надежды Любимовой, куркума, копченая паприка и зира отлично подойдут для подчеркивания вкуса куриного мяса. Также в маринады для курицы хорошо добавлять чеснок, который придает мясу пикантный оттенок и делает его более ароматным. Розмарин, тимьян и другие ароматные травы также гармонируют с курицей. Главное — не смешивать все специи сразу, а определиться с тем, какой вкус вы хотите сделать наиболее ярким.

Шеф-повар рекомендует избегать специй в пакетиках с надписью «Для курицы», которые продаются в супермаркетах, так как в них часто добавляют усилители вкуса и приправы низкого качества. Лучше смешать все ингредиенты самостоятельно и создать уникальный вкус шашлыка.

Мариновать куриные крылья следует около часа, голени и окорочка — не менее трех часов, а грудку — минимум шесть часов. В противном случае шашлык может получиться суховатым.

Для приготовления идеального острого маринада для куриных крыльев понадобятся томаты в собственном соку, соль, красный перец, соевый соус, винный уксус, соус шрирача, паста кочучжан и немного смеси карри. Крылья нужно промыть, просушить и нарезать на части. Все ингредиенты для соуса следует пробить блендером, залить им крылья и дать промариноваться. Затем крылья нужно прожарить на гриле до готовности.

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