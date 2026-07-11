Чашечка ароматного и насыщенного кофе с утра — залог бодрости на весь день. Специальный кофейный аппарат может быть отличным помощником в этом процессе.

Однако даже без кофемашины можно сварить крепкий напиток, который ничем не уступит кофе, приготовленному с помощью аппарата.

Для этого вам понадобятся турка и молотый кофе.

Первый шаг перед приготовлением кофе — прогреть турку. Измельченные зерна следует насыпать только в предварительно прогретую емкость.

Затем наполните турку водой и поставьте на средний огонь.

Если вы хотите получить насыщенный напиток, на 2 чайные ложки кофе потребуется 100 мл холодной воды. Для более крепкого кофе объем жидкости можно уменьшить до 50-60 мл.

Но это еще не все хитрости. Чтобы добиться идеального вкуса крепкого кофе, дождитесь появления пены, после чего снимите турку с огня. Это действие следует повторить еще дважды.

После третьего раза ваш бодрящий, крепкий и насыщенный эспрессо будет готов.