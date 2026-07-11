Согласно новому исследованию, у людей, которые постоянно досаливают пищу, риск преждевременной смерти увеличивается на 28% по сравнению с теми, кто этого не делает.

Ученые смогли учесть только ту соль, которую добавляют в пищу за столом. В западной культуре это может составлять от 6% до 20% от общего потребления соли. Остальная часть уже содержится в продуктах при покупке, в полуфабрикатах, в готовой еде и добавляется во время приготовления дома — что сложнее учесть. Авторы исследования сосредоточились именно на досаливании еды за столом.

Команда обратилась в Британский банк биоданных, чтобы выборка для исследования была достаточно широкой. Им удалось привлечь 501 379 человек, которые заполняли специальные опросники о потреблении соли, где были группы: всегда, никогда, редко. Ученые отслеживали изменения в здоровье испытуемых на протяжении 9 лет.

При анализе учитывались факторы, которые могли повлиять на результаты: пол, возраст, раса, уровень депривации, индекс массы тела, вредные привычки, наличие или отсутствие физической активности и диеты, хронические заболевания (рак, диабет, болезни сердца).

За 9 лет наблюдения ученые зафиксировали 18 474 случая преждевременной смерти.

«Постоянное добавление соли в пищу было связано с уменьшением ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 50 лет на 1,5 года у женщин и на 2,28 года у мужчин. Наши результаты показывают, что более частое добавление соли в пищу связано с более высоким риском преждевременной смертности от всех причин и более низкой продолжительностью жизни», — говорится в исследовании, опубликованном в Европейском кардиологическом журнале.

Авторы также отметили, что частое употребление фруктов и овощей снижает риск ранней смерти, связанный с добавлением соли. Это объясняется тем, что они являются основными источниками калия, который защищает сердечно-сосудистую систему.

Эксперты подчеркивают, что организму не требуется много соли в рационе, и значительная ее часть уже содержится в пище до покупки, что означает, что мы потребляем больше, чем думаем. В результате злоупотребление солью может привести к гипертонии и повышению риска сердечного приступа и инсульта.