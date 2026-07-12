Иногда творожная масса получается слишком мягкой и рыхлой, что затрудняет формирование сырников.

Часто белые «шайбочки» разваливаются еще до того, как их выкладывают на сковороду.

Почему же процесс лепки сырников иногда оказывается таким сложным? Дело в том, что многие хозяйки забывают выполнить одно простое, но важное действие.

Перед формированием сырников основу для блюда необходимо охладить. Без этого масса не достигнет нужной консистенции.

Что делать после приготовления творожной массы

Полученную смесь из творога, сырых яиц и муки следует поместить в холодильник.

Тарелка с белой массой должна находиться в холодильнике хотя бы 15 минут.

Этого времени достаточно, чтобы основа приобрела необходимую плотность.

При низких температурах творожная масса становится менее рыхлой. Из такой смеси кулинар сможет быстро и легко сформировать цельные сырники, которые сохранят свою форму в любых условиях.

В результате внешний вид блюда будет идеальным. Сырники не рассыплются на сковороде.