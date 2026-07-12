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Золотая икра из лисичек: вкусная заготовка из грибов на зиму 0 55

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Золотая икра из лисичек: вкусная заготовка из грибов на зиму

Грибная икра из лисичек — отличная намазка для бутербродов и ингредиент для соусов, гарниров, супов и других блюд.

 

Чтобы приготовить ароматную икру из лисичек на зиму, возьмите 1 килограмм очищенных грибов, промойте их под водой и откиньте на сито, чтобы лишняя жидкость стекла.

Лисички можно отварить или использовать в сыром виде для приготовления икры — в любом случае они будут подвергнуты термической обработке перед подачей на стол.

Прокрутите грибы через самую мелкую насадку мясорубки. Получившуюся массу отправьте на сковороду с толстыми стенками, можно использовать сотейник или толстостенную кастрюлю.

Добавьте 50 мл растительного масла без запаха. Тушите грибы на маленьком огне под закрытой крышкой примерно 50 минут, периодически помешивая.

Тем временем нашинкуйте 2 больших луковицы (300 граммов) и натрите на крупной терке такое же количество моркови. Обжарьте овощи в другой сковороде с добавлением 50 мл масла.

Когда все компоненты будут готовы, соедините их в одной сковороде и добавьте чайную ложку соли. Чтобы овощи пропитались грибным ароматом, подержите массу на огне еще 20 минут.

Разложите икру из лисичек по предварительно простерилизованным банкам и закрутите винтовой крышкой.

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