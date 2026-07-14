Во время жарки баклажаны могут впитывать большое количество масла.

Многие любят баклажаны, но не все предпочитают их готовить из-за их способности впитывать масло.

В результате блюда становятся калорийными и менее полезными для здоровья.

Тем не менее, существуют способы, которые помогут решить эту проблему.

1. Нарежьте баклажаны тонкими ломтиками, посолите и оставьте на полчаса, чтобы слить выделившуюся жидкость. Затем смажьте дно сковороды небольшим количеством растительного масла с помощью кисточки. В процессе жарки не добавляйте масло.

2. Взбейте яичные белки венчиком и нанесите их тонким слоем на баклажаны с обеих сторон с помощью кисточки. Жарьте овощи на сковороде как обычно. Белок будет выполнять роль защитного слоя, предотвращая излишнее впитывание масла баклажанами.