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Как правильно замораживать ягоды: целыми, в виде пюре или в сахарном сиропе 0 73

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно замораживать ягоды: целыми, в виде пюре или в сахарном сиропе

Существует множество способов хранения ягод, и неопытные хозяйки могут запутаться в выборе метода, чтобы сохранить их до следующего сезона.

 

Чтобы выбрать оптимальный способ заморозки ягод, важно заранее определить, как вы планируете их использовать в будущем.

Клубника, черника и другие ягоды, замороженные целиком, после разморозки могут потерять свой вкус и стать водянистыми, что не сравнится с насыщенным вкусом свежих ягод.

Если вы собираетесь использовать ягоды для компотов или начинок для выпечки, такой способ заморозки вполне подойдет.

Однако, если вы хотите наслаждаться целыми ягодами, лучше выбрать другой метод.

Разложите клубнику, голубику или малину по пластиковым контейнерам и залейте их сахарным сиропом.

Также можно замораживать ягодное пюре с сахаром, так как после разморозки оно останется очень вкусным.

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