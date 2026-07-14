Вишневое варенье – одно из самых вкусных и популярных лакомств, как и компот из вишни.

При приготовлении таких заготовок хозяйки обычно выполняют ряд действий: стерилизуют банки, добавляют сахар, закрывают крышки…

Однако извлечение косточек из ягод не всегда является обязательным.

На самом деле, в некоторых рецептах указано, что консервацию можно готовить даже с вишней, не очищенной от косточек. Давайте разберемся, так ли это на самом деле.

Извлечение косточек из плодов – занятие довольно трудоемкое и утомительное. Поэтому использование целых ягод в процессе консервации имеет три основных преимущества:

удобство;

простота;

скорость.

Тем не менее, стоит помнить, что в косточках вишни содержится гликозид амигдалин. Это опасное ядовитое вещество, которое выделяет синильную кислоту.

Поэтому, если вы планируете хранить банки с вишневым вареньем или компотом более года, косточки в этом случае следует обязательно удалить.