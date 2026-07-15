Мясо кур, выращенных на птицефабриках, может содержать гормоны роста и антибиотики.

Чтобы удалить вредные вещества из куриного мяса, можно использовать рассол, который готовится из трех ингредиентов.

Что понадобится?

вода – 1 л;

соль – 3 ст. л.;

лимонная кислота – 1 ч. л.

Порядок действий

1. Выберите емкость побольше. Залейте туда воду, добавьте соль и лимонную кислоту. Все компоненты тщательно перемешайте до полного растворения.

2. В миску выложите куски курицы или целую тушку. Замачивайте мясо в рассоле на протяжении 3 часов.

3. Важно, чтобы курица была полностью погружена в рассол. Если тушка крупная, увеличьте количество ингредиентов в 2-3 раза.

4. Спустя 3 часа промойте курицу под проточной водой и начинайте готовку. Учтите, что мясо впитает часть соли, поэтому в процессе приготовления не пересолите блюдо.