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Сухофрукт, который улучшает микрофлору кишечника и укрепляет кости 0 162

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сухофрукт, который улучшает микрофлору кишечника и укрепляет кости

Исследования показывают, что чернослив может способствовать улучшению здоровья костей благодаря содержанию пребиотиков, которые положительно влияют на рост полезной микрофлоры кишечника.

 

Исследователи выделили из чернослива полифенольные соединения и углеводы. Эти соединения использовались для кормления самок мышей с дефицитом эстрогена и низкой костной массой в течение 5 и 10 недель. В результате у грызунов наблюдалось восстановление утраченной костной массы и положительные изменения в кишечной микробиоте.

Ученые пришли к выводу, что чернослив и его компоненты могут улучшать процесс всасывания полезных веществ в кишечнике, а также укреплять иммунитет и целостность кишечного барьера. Все это в свою очередь влияет на выработку гормонов, которые играют важную роль в укреплении костей.

«Углеводы и полифенолы, содержащиеся в черносливе, изменяют микробиоту кишечника и оказывают положительное влияние на кости, способствуя их восстановлению», — сообщила профессор Бренда Смит, исследователь из Медицинской школы Университета Индианы.

Известно, что чернослив обладает антиоксидантными свойствами, которые значительно превосходят таковые у яблок, клубники, апельсинов и винограда, и является богатым источником полифенольных соединений. Сушеные плоды сливы также содержат витамины А, С и Е, бета-каротин и различные минеральные соединения.

Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

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