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Вкусные и быстро просаливающиеся малосольные огурцы: простой рецепт 0 28

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вкусные и быстро просаливающиеся малосольные огурцы: простой рецепт

Легкий способ приготовления малосольных огурцов.

Малосольные огурцы станут отличным дополнением к любому столу.

Готовятся они очень быстро и просто.

Для начала свежие и крепкие плоды следует замочить в холодной воде на час.

В это время подготовьте лавровый лист, чеснок, перец горошком и укроп. Также желательно добавить немного душистого перца, хрена и семян горчицы.

Затем обрежьте кончики огурцов и уложите плоды в банку вместе с зеленью и пряностями.

Далее вскипятите воду. На литр жидкости потребуется 2 ложки соли. Залейте горячую воду в банку.

Как только вода остынет, поставьте огурцы в холодильник. Они должны настояться хотя бы несколько часов. Например, если вы начали готовить утром, к вечеру можно подавать хрустящую и ароматную закуску к столу.

Равнодушных к такому угощению точно не останется.

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