Картофельное пюре — это вкусный гарнир, который требует тщательной обработки картофеля с добавлением молока.

Использование миксера или блендера может значительно упростить процесс приготовления.

Однородная молочно-картофельная масса получится быстро и будет невероятно пышной.

Тем не менее, профессиональные повара не рекомендуют взбивать картофельное пюре с помощью этих устройств.

Если обработать пюре блендером, оно станет мягким и нежным, но при этом потеряет свой вкус.

Поэтому лучше всего взбивать картофельное пюре вручную, используя специальные инструменты, предназначенные для этого.

Идеальными инструментами являются пресс для картофеля и деревянная толкушка, а венчик не рекомендуется.

При ручной обработке пюре сохранит свой яркий вкус.

Не стоит беспокоиться о «неправильной» консистенции: если уделить внимание процессу и не спешить, блюдо получится мягким и без комочков, даже без использования миксера или блендера.