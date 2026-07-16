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Как быстро и вкусно сварить свеклу: три полезные хитрости 0 124

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро и вкусно сварить свеклу: три полезные хитрости

Свекла — это вкусный и полезный овощ, который часто используется для приготовления различных блюд, таких как винегрет, селедка под шубой или борщ.

 

Процесс варки свеклы обычно занимает много времени. Кроме того, овощ может темнеть и терять свои уникальные вкусовые качества в процессе приготовления.

Однако опытные хозяйки знают несколько секретов, которые помогут быстро и вкусно сварить свеклу.

Хитрость первая

Варить свеклу лучше на маленьком огне. В процессе приготовления постепенно добавляйте холодную воду. Достаточно вливать треть чашки каждые 10 минут в кипящую жидкость. Такие перепады температур помогут быстрее сварить свеклу.

Важно не переваривать овощ, так как это испортит его цвет и вкус.

Хитрость вторая

Для сохранения цвета можно добавить немного уксуса, но только в конце приготовления. Этот вариант подходит только для небольших плодов, так как крупные овощи могут стать более жесткими и готовиться дольше.

Хитрость третья

Чтобы свекла получилась более сладкой, слегка подсахарьте воду.

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