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Как приготовить прозрачный и вкусный куриный бульон 0 93

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить прозрачный и вкусный куриный бульон

Приготовление куриного бульона может показаться простой задачей, но иногда результат не соответствует ожиданиям.

 

Одной из основных проблем является потемнение бульона. Многие кулинары стремятся к тому, чтобы он был прозрачным.

Чтобы достичь этого, следует учесть несколько нюансов. Для начала необходимо тщательно промыть куриные части.

Мясо заливают холодной водой, чтобы курица отдала все соки, и бульон получился более насыщенным.

Если куриную грудку варят для салата, то мясо помещают в горячую воду и варят 10-15 минут. Затем выключают огонь и оставляют грудку в бульоне на 30-40 минут.

Когда бульон закипает, уменьшают огонь, снимают накипь и добавляют соль. По желанию можно добавить лавровый лист и овощи. Например, для золотистого цвета бульона добавляют луковицу в шелухе и запеченную морковь.

Далее бульон варят на небольшом огне, при этом крышку держат слегка приоткрытой. Варить бульон следует примерно 40 минут. В процессе приготовления не рекомендуется добавлять холодную воду, поэтому лучше заранее заливать жидкость с учетом ее выкипания.

Еще один полезный совет: вермишель для куриного супа лучше предварительно обжарить на сковороде до золотистого цвета. Это придаст блюду необычный вкус.

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