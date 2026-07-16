Преимущество этого рецепта в том, что после замешивания теста нужно подождать всего 5 минут, прежде чем приступать к приготовлению блюда.

Пирожки из такого теста получаются пышными, легкими и аппетитными. Секрет в использовании горячей воды.

Ингредиенты

Для заварной основы:

мука – 3 столовые ложки (с горкой);

соль – 1 чайная ложка;

сахар – 1 столовая ложка;

масло растительное – 3 столовые ложки;

кипяток – 1 стакан.

Для замеса теста:

дрожжи сырые (либо сухие) – 25 г (или сухие 11 г);

теплая вода – 1 стакан;

мука – 4 стакана.

Для яблочной начинки:

сахар – 2-3 столовые ложки;

яблоки – 1 кг;

сок лимона – 2-3 столовые ложки;

ванилин – по вкусу;

сливочное масло – 30 г.

Пошаговое приготовление

1. Начинаем с приготовления теста. В удобную емкость насыпают муку, сахар и соль. Затем добавляют растительное масло и перемешивают ингредиенты.

2. Далее добавляют крутой кипяток и интенсивно перемешивают до однородности. Затем оставляют тесто остывать до 40 градусов.

3. Пока тесто остывает, готовят опару. В другой емкости вливают теплую воду, добавляют дрожжи и перемешивают до растворения.

4. Когда дрожжи начнут «работать» и образуется пенная шапочка, вливают смесь в остывшее тесто.

5. Затем добавляют просеянную муку и замешивают тесто.

6. Чтобы тесто не прилипало, смазывают руки и поверхность, на которой готовят, растительным маслом.

7. После замеса тесто накрывают и оставляют «отдохнуть» на 5-10 минут, чтобы оно поднялось.

8. Далее готовят начинку для пирожков, например, яблочную.

Яблочная начинка

1. Яблоки очищают от кожуры и натирают на мелкой терке.

2. Яблочную массу помещают на сковороду, добавляют лимонный сок, перемешивают и тушат под крышкой 5-7 минут.

3. Затем добавляют сахар, ванилин по вкусу и немного сливочного масла, перемешивают и готовят, пока не испарится жидкость.

4. После этого снимают с огня и дают остыть. Яблочная начинка готова.

Теперь остается только сформировать пирожки и обжарить их на сковороде с большим количеством растительного масла. После жарки пирожки выкладывают на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.