Гипоаллергенных сортов мёда не существует, но в каждом деле есть свои тонкости, объясняет медовый сомелье Ольга ГАВРИЛИК.

Прежде чем искать «безопасный вариант», важно понять, что именно вызывает реакцию. Сами сахара в мёде аллергенами не являются.

Истинная аллергия на мёд встречается крайне редко – менее чем у 1% людей. Обычно негативную реакцию вызывают природные компоненты продукта. Пыльца растений – самая частая причина.

Аллергия возникает не на сам мёд, а на пыльцу тех растений, с которых пчёлы собирали нектар. Поэтому людям с аллергией на пыльцу некоторых трав или деревьев нужно с осторожностью пробовать мёд.

Еще одна причина – вещества, вырабатываемые пчёлами. В мёд могут попадать микродозы ферментов из слюнных желёз пчёл. При аллергии на пчелиный яд эти белки могут вызвать реакцию.