В этом десерте малину можно заменить вишней или черешней, а сливки — топленым молоком. Получится не менее вкусно.
Количество порций: 4, время приготовления: 30 минут.
Ингредиенты:
300 г малины + немного для украшения
50 г черники
150 г белого шоколада
150 мл сливок жирностью от 30%
цедра 1 маленького лимона
2 ст. л. сахарной пудры
Приготовление:
1. Разложите малину по 4 небольшим огнеупорным формочкам. Посыпьте цедрой лимона и уберите в холодильник до использования.
2. Налейте шоколад в сотейник, предварительно поломав его на кусочки. Отдельно доведите сливки до кипения, затем снимите с огня и вылейте на шоколад. Оставьте на 1–2 минуты, затем перемешайте до полного растворения. Остудите до комнатной температуры.
3. Разложите сливочный крем по формочкам, аккуратно перемешайте. Добавьте чернику и посыпьте сахарной пудрой. Подпеките в разогретой до 200 °C духовке под грилем в течение 3 минут, при необходимости поворачивая формочки. Крем должен стать темно-золотистым сверху. Украсьте оставшейся малиной и подавайте сразу.
Приятного аппетита!
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