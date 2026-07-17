В этом десерте малину можно заменить вишней или черешней, а сливки — топленым молоком. Получится не менее вкусно.

Количество порций: 4, время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты:

300 г малины + немного для украшения

50 г черники

150 г белого шоколада

150 мл сливок жирностью от 30%

цедра 1 маленького лимона

2 ст. л. сахарной пудры

Приготовление:

1. Разложите малину по 4 небольшим огнеупорным формочкам. Посыпьте цедрой лимона и уберите в холодильник до использования.

2. Налейте шоколад в сотейник, предварительно поломав его на кусочки. Отдельно доведите сливки до кипения, затем снимите с огня и вылейте на шоколад. Оставьте на 1–2 минуты, затем перемешайте до полного растворения. Остудите до комнатной температуры.

3. Разложите сливочный крем по формочкам, аккуратно перемешайте. Добавьте чернику и посыпьте сахарной пудрой. Подпеките в разогретой до 200 °C духовке под грилем в течение 3 минут, при необходимости поворачивая формочки. Крем должен стать темно-золотистым сверху. Украсьте оставшейся малиной и подавайте сразу.

Приятного аппетита!