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Маринованные помидоры по-армянски: очень вкусно 0 96

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маринованные помидоры по-армянски: очень вкусно

На первый взгляд, маринованные помидоры могут показаться обычным блюдом.

 

Это блюдо довольно аппетитное, но не всегда может удивить гурманов своими вкусовыми качествами.

Однако, если приготовить маринованные томаты «по-армянски», их вкус сможет приятно удивить даже опытного кулинара.

Употребляя такие овощи, остановиться будет невозможно, и, возможно, захочется попробовать и заливку.

Армянский способ маринования томатов

Рекомендуется выбирать плоды с достаточной плотностью, чтобы они не испортились под воздействием кислых компонентов.

Далее необходимо подготовить полуторалитровые стеклянные банки и высыпать на дно нарезанный лук.

После этого в банки помещаются томаты, избавленные от зелёных верхушек. Желательно, чтобы плоды располагались в ёмкости плотно.

Не обойтись и без специй: в каждую банку следует положить по одному листику лаврового листа.

Затем овощи в стеклянных банках нужно залить кипятком и прикрыть крышками.

Спустя полчаса воду следует перелить в кастрюлю и поставить на огонь. В жидкость добавляют измельчённые овощи, состоящие из перца, чеснока и зелени. Затем воду нужно посолить (одна столовая ложка на литр жидкости) и добавить сахар (три столовые ложки на литр).

После пятиминутного кипения маринада конфорку нужно выключить и добавить в жидкость девятипроцентный уксус (60 граммов на литр).

Получившимся маринадом заливают помидоры в стеклянных банках, которые затем плотно закручиваются крышками. Ёмкости следует хранить в тёплом месте.

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