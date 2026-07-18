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Секрет, который делает котлеты вкуснее, сочнее и нежнее 0 313

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секрет, который делает котлеты вкуснее, сочнее и нежнее

Этот ингредиент делает котлеты более вкусными, и они исчезают с тарелки за считанные минуты — на следующий день точно ничего не останется.

 

Приготовленные котлеты отличаются от других вариантов своей сочностью и нежностью. Этот результат достигается благодаря одному простому ингредиенту.

Опытные кулинары добавляют в фарш сливочное масло. Его используют прямо из холодильника, натирают на терке и тщательно перемешивают с фаршем.

После добавления масла формируют котлеты и сразу выкладывают их на сковороду. На 500 г фарша рекомендуется использовать 50 г сливочного масла.

Благодаря этому ингредиенту блюдо становится значительно вкуснее, сочнее и нежнее. В остальном котлеты готовятся по привычному рецепту. Кулинары утверждают, что разница ощущается сразу.

При приготовлении гарнира также можно добавить немного масла, например, к картофелю или рису.

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