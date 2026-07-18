Нитраты — соли азотной кислоты, которые присутствуют в различных концентрациях во всех овощах.

Многие считают нитраты опасными для здоровья, однако вред они могут нанести только после разложения до нитритов.

Безопасным уровнем нитратов считается показатель от 10 до 80 мг, средний уровень находится в пределах 300-600 мг, а высоким считается содержание от 600 до 5000 мг.

Овощи с высоким содержанием нитратов

Наивысший уровень нитратов наблюдается в шпинате, листовой капусте, дыне, зеленом луке, редисе, укропе, салате и свекле.

Наибольшее количество нитратов скапливается в черешках молодой зелени. У дыни и арбузов основная масса нитратов находится в мякоти, расположенной ближе к корке.

Овощи с низким содержанием нитратов

Картофель, чеснок, репчатый лук, фасоль, щавель, горох, перец и помидоры имеют самый низкий уровень нитратов. Например, у перца и помидоров нитраты скапливаются в средней части плода, а у картофеля — в кожуре.