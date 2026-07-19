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Какой мед в Латвии считается наименее аллергичным? 1 439

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подобрать мед правильно

Гипоаллергенных сортов мёда не существует, но в каждом деле есть свои тонкости, объясняет медовый сомелье Ольга ГАВРИЛИК.

Прежде чем искать «безопасный вариант», важно понять, что именно вызывает реакцию. Сами сахара в мёде аллергенами не являются.

Истинная аллергия на мёд встречается крайне редко – менее чем у 1% людей. Обычно негативную реакцию вызывают природные компоненты продукта. Пыльца растений – самая частая причина.

Аллергия возникает не на сам мёд, а на пыльцу тех растений, с которых пчёлы собирали нектар. Поэтому людям с аллергией на пыльцу некоторых трав или деревьев нужно с осторожностью пробовать мёд.

Еще одна причина – вещества, вырабатываемые пчёлами. В мёд могут попадать микродозы ферментов из слюнных желёз пчёл. При аллергии на пчелиный яд эти белки могут вызвать реакцию.

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#аллергия #пчеловодство #пчелы #здоровье #мед
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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