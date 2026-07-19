Существует множество правил, позволяющих приготовить идеальный, прозрачный и золотистый бульон.
В зависимости от цели приготовления бульона – для супа или холодца – мясо и овощи помещают в холодную или горячую воду. Иногда также сливают воду, но это нужно учитывать.
Вернуть бульону нужный цвет и вид можно, даже если некоторые правила были проигнорированы на этапе приготовления.
Ошибки
1. Существует мнение, что бульон не получится вкусным, если мясо и овощи положить в горячую воду.
Исправить вкус и аромат будет сложно.
2. Кроме того, из замороженного мяса невозможно приготовить качественный бульон.
Ожидайте появления обильной пены и других сгустков, которые не украсят ни одно блюдо.
3. Вкусный бульон варится не менее 3 часов на слабом огне.
Что делать с темным бульоном
Если эти правила стали для вас открытием, то все еще можно приготовить прозрачную основу для супа.
В этом поможет лимонный сок. Достаточно добавить в кипящий бульон половину сока лимона.
Секрет в том, что лимонная кислота способствует свертыванию белка, при этом вкус будущего супа не пострадает.
Оставить комментарий