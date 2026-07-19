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Почему хозяйки добавляют лимонную кислоту в бульон: полезный секрет 0 164

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лимон - как много в этом фрукте

Существует множество правил, позволяющих приготовить идеальный, прозрачный и золотистый бульон.

 

В зависимости от цели приготовления бульона – для супа или холодца – мясо и овощи помещают в холодную или горячую воду. Иногда также сливают воду, но это нужно учитывать.

Вернуть бульону нужный цвет и вид можно, даже если некоторые правила были проигнорированы на этапе приготовления.

Ошибки

1. Существует мнение, что бульон не получится вкусным, если мясо и овощи положить в горячую воду.

Исправить вкус и аромат будет сложно.

2. Кроме того, из замороженного мяса невозможно приготовить качественный бульон.

Ожидайте появления обильной пены и других сгустков, которые не украсят ни одно блюдо.

3. Вкусный бульон варится не менее 3 часов на слабом огне.

Что делать с темным бульоном

Если эти правила стали для вас открытием, то все еще можно приготовить прозрачную основу для супа.

В этом поможет лимонный сок. Достаточно добавить в кипящий бульон половину сока лимона.

Секрет в том, что лимонная кислота способствует свертыванию белка, при этом вкус будущего супа не пострадает.

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