В зависимости от цели приготовления бульона – для супа или холодца – мясо и овощи помещают в холодную или горячую воду. Иногда также сливают воду, но это нужно учитывать.

Вернуть бульону нужный цвет и вид можно, даже если некоторые правила были проигнорированы на этапе приготовления.

Ошибки

1. Существует мнение, что бульон не получится вкусным, если мясо и овощи положить в горячую воду.

Исправить вкус и аромат будет сложно.

2. Кроме того, из замороженного мяса невозможно приготовить качественный бульон.

Ожидайте появления обильной пены и других сгустков, которые не украсят ни одно блюдо.

3. Вкусный бульон варится не менее 3 часов на слабом огне.

Что делать с темным бульоном

Если эти правила стали для вас открытием, то все еще можно приготовить прозрачную основу для супа.

В этом поможет лимонный сок. Достаточно добавить в кипящий бульон половину сока лимона.

Секрет в том, что лимонная кислота способствует свертыванию белка, при этом вкус будущего супа не пострадает.