Заморозка овощей — это простой и экономичный метод, который позволяет сохранить витамины.
Однако, когда речь идет о брокколи, просто заморозить этот овощ не совсем правильно. Важно понимать, на какой срок вы планируете его хранить.
Как сохранить брокколи свежей
1. Букет. Соцветие брокколи можно поставить в емкость с водой на 1-1,5 сантиметра. Это поможет сохранить свежесть на 5-7 дней.
2. Влажное бумажное (кухонное) полотенце в холодильнике позволяет сохранить свежесть до 3 дней. Просто оберните соцветие.
3. Оставьте брокколи в пакете, но обеспечьте доступ воздуха.
Мыть брокколи перед хранением имеет смысл только в том случае, если она была куплена в магазине или на рынке.
Замораживание брокколи
Этот метод подходит для долговременного хранения, но часто его выполняют неправильно.
Во-первых, подготовьте кипяток и ледяную воду.
Если соцветие большое, разделите его на небольшие части (не больше 2,5-3 сантиметров в диаметре).
Стебель можно оставлять длиной до 2,5-3 сантиметров.
Во-вторых, обварите заготовку в кипятке 3 минуты. Это убьет бактерии и сохранит витамины.
В-третьих, перекиньте овощ на дуршлаг и быстро опустите в ледяную воду на 3 минуты. Этот процесс называется бланшированием.
В-четвертых, обсушите капусту на бумажном полотенце.
В-пятых, сложите заготовку в контейнер и уберите в морозильник.
В таком виде капуста может храниться без ущерба качеству целый год.
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