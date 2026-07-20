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Как правильно хранить брокколи: советы по науке 0 90

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить брокколи: советы по науке

Заморозка овощей — это простой и экономичный метод, который позволяет сохранить витамины.

 

Однако, когда речь идет о брокколи, просто заморозить этот овощ не совсем правильно. Важно понимать, на какой срок вы планируете его хранить.

Как сохранить брокколи свежей

1. Букет. Соцветие брокколи можно поставить в емкость с водой на 1-1,5 сантиметра. Это поможет сохранить свежесть на 5-7 дней.

2. Влажное бумажное (кухонное) полотенце в холодильнике позволяет сохранить свежесть до 3 дней. Просто оберните соцветие.

3. Оставьте брокколи в пакете, но обеспечьте доступ воздуха.

Мыть брокколи перед хранением имеет смысл только в том случае, если она была куплена в магазине или на рынке.

Замораживание брокколи

Этот метод подходит для долговременного хранения, но часто его выполняют неправильно.

Во-первых, подготовьте кипяток и ледяную воду.

Если соцветие большое, разделите его на небольшие части (не больше 2,5-3 сантиметров в диаметре).

Стебель можно оставлять длиной до 2,5-3 сантиметров.

Во-вторых, обварите заготовку в кипятке 3 минуты. Это убьет бактерии и сохранит витамины.

В-третьих, перекиньте овощ на дуршлаг и быстро опустите в ледяную воду на 3 минуты. Этот процесс называется бланшированием.

В-четвертых, обсушите капусту на бумажном полотенце.

В-пятых, сложите заготовку в контейнер и уберите в морозильник.

В таком виде капуста может храниться без ущерба качеству целый год.

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