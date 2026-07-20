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Как приготовить сытный и полезный ужин: рецепт лодочек из кабачков 0 78

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить сытный и полезный ужин: рецепт лодочек из кабачков

Известно, что овощи лучше всего подходят для ужина, но не всегда можно насытиться только клетчаткой.

 

В этом случае стоит совместить полезное с приятным и приготовить лодочки из кабачков.

Для приготовления потребуется:

кабачки (цукини) - 2 шт.;
помидор - 1 шт.;
куриная грудка - 1 шт.;
сыр (твердый) - 70 гр;
сметана - 1-2 ст. л.;
чеснок, соль и черный перец - по вкусу.

Как готовить

Сначала помойте кабачки, разрежьте их вдоль на две половины и удалите семечки.

Куриное филе и помидоры нарежьте мелкими кубиками.

Затем смешайте мясо, томаты, сметану, измельченный чеснок, соль и перец.

После этого нафаршируйте кабачковые лодочки полученной смесью и уложите их в форму для выпекания, предварительно смазанную растительным маслом. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.

Через 40 минут достаньте кабачки и посыпьте их тертым сыром.

Запекайте еще 10-15 минут, подавайте горячими.

Приятного аппетита!

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