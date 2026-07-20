Сало пользуется огромной популярностью в гастрономическом мире благодаря своим вкусовым качествам.
Чтобы сало получилось по-настоящему ароматным и нежным, его нужно засолить по рецепту, который использовался еще в советские времена.
Ингредиенты:
сало – 1 кг;
соль – 4 столовые ложки;
чеснок – 10-15 зубчиков;
перец – по вкусу.
Пошаговое приготовление
1. Для начала сало необходимо тщательно промыть под водой. Затем нарезать его на порционные куски.
2. Очищаем чеснок и пропускаем его через пресс или измельчаем с помощью блендера.
3. К чесноку добавляем соль и черный перец.
4. Кусочки сала натираем подготовленной смесью из чеснока, соли и перца. Укладываем сало плотно в кастрюлю.
5. Засаливается сало примерно 3-4 дня. После этого его дегустируют, а для хранения отправляют в морозильник.
Оставить комментарий