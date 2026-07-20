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Секретный способ засолки сала: делаем так 0 147

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секретный способ засолки сала: делаем так

Сало пользуется огромной популярностью в гастрономическом мире благодаря своим вкусовым качествам.

 

Чтобы сало получилось по-настоящему ароматным и нежным, его нужно засолить по рецепту, который использовался еще в советские времена.

Ингредиенты:

сало – 1 кг;
соль – 4 столовые ложки;
чеснок – 10-15 зубчиков;
перец – по вкусу.

Пошаговое приготовление

1. Для начала сало необходимо тщательно промыть под водой. Затем нарезать его на порционные куски.

2. Очищаем чеснок и пропускаем его через пресс или измельчаем с помощью блендера.

3. К чесноку добавляем соль и черный перец.

4. Кусочки сала натираем подготовленной смесью из чеснока, соли и перца. Укладываем сало плотно в кастрюлю.

5. Засаливается сало примерно 3-4 дня. После этого его дегустируют, а для хранения отправляют в морозильник.

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