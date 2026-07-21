Шафран высоко ценится в кулинарии за свой уникальный аромат, который невозможно спутать ни с чем другим.

Имеретинский шафран изготавливается не из крокуса, а из бархатцев. Эта пряность популярна не только в Грузии, но и за ее пределами.

Приготовить шафран из бархатцев можно в домашних условиях, не обладая особыми кулинарными навыками.

Сначала необходимо собрать бархатцы и высушить их цветки. Чашелистики следует удалить, что можно сделать вручную или с помощью ножниц.

Сушить цветки нужно в тени, избегая прямых солнечных лучей. Бархатцы можно нанизать на толстую нитку и подвесить под крышей или просто разложить на противне.

Когда цветки высохнут, их следует пересыпать в ступку и перетирают вручную. На этом этапе также можно использовать кофемолку для удобства.