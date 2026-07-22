Не всегда удается приготовить мясо, которое тает во рту. Даже опытные хозяйки сталкиваются с жесткими кусками.

Существует несколько хитростей, которые помогут вам добиться желаемого результата. На что стоит обратить внимание?

Крахмал

Если вы собираетесь жарить мясные продукты во фритюре, крахмал поможет не только сделать блюдо мягким, но и создать аппетитную корочку.

Важно правильно добавить крахмал. Сначала в стакан охлажденной воды нужно ввести пару ложек кукурузного или картофельного крахмала и тщательно его растворить.

Полученной смесью полейте мясо и дайте настояться полчаса перед готовкой.

Цитрусовый соус

Многие хозяйки используют уксус для маринада, но это может сделать мясо жестким. Лучше соединить лимонный сок с небольшим количеством апельсинового, развести смесь в холодной воде и использовать как маринад.

Этот метод отлично подходит для жарки, гриля и шашлыка.

Газировка

Любая газированная жидкость помогает сделать мясо более мягким и аппетитным. Чаще всего используют минеральную воду с газом, но убедитесь, что это столовый вариант, а не лечебный, чтобы избежать неприятного привкуса.

Некоторые кулинары также используют колу для достижения эффекта карамелизации, что не влияет на вкусовые качества мяса.

Соевый соус

Этот метод подходит, если у вас мало времени на маринование. Соевый соус известен своей способностью быстро и эффективно смягчать мясо.

30 минут будет достаточно, чтобы мясо стало невероятно мягким.