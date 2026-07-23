Варенье может быть не только вкусным, но и сохранять максимум полезных веществ из ягод. При варке часть этих веществ теряется.

Можно ли сделать "живое" варенье? Опытные хозяйки регулярно готовят такие заготовки, используя несколько способов приготовления без варки.

Способ 1: для любителей сладкого

Этот метод использовался, когда не было банок и закаточных машинок. Ягоды перебирали, удаляя испорченные, хорошо промывали и сушили на чистой ткани.

Затем ягоды засыпали в емкость, передавливали деревянной толкушкой и добавляли столько же сахара, сколько ягод. Тщательно перемешивали, обвязывали емкость плотной тканью или бумагой и ставили в холодное место до зимы.

В современном варианте варенье готовится проще: ягоды и сахар берутся в равных пропорциях, ягоды пропускаются через мясорубку и смешиваются с сахаром. Варенье раскладывается в банки, сверху насыпается слой сахара примерно 5 мм (так называемая сахарная пробка). Банки закрываются крышками и хранятся в холодильнике или подвале.

Способ 2: для тех, кто не любит сладкое

Если первый вариант не подходит из-за большого количества сахара, можно попробовать другой.

Ягоды помещают в кастрюлю или большую миску, засыпают небольшим количеством сахара (по вкусу) и оставляют на ночь в холодильнике, чтобы они пустили сок.

Утром ягоды измельчают в блендере, кухонном комбайне или обычной толкушкой. Полученное ягодное пюре заливают в пищевые контейнеры и отправляют в морозильную камеру. Если контейнеров нет, можно использовать пластиковые бутылки, заливая пюре через воронку.

Этот вариант позволяет зимой наслаждаться свежими ягодами. Особенно вкусно получается с земляникой, клубникой и малиной. Также можно смешивать несколько видов ягод.

Способ 3: в собственном соку

Если не хочется сладкого, а заморозить нет возможности, можно использовать метод консервации с минимальной тепловой обработкой.

Черную или красную смородину, предварительно вымытую, засыпают в сухие литровые банки, пересыпая сахаром из расчета 50 г на литр ягод.

Заполнив банки по плечики, их ставят в кастрюлю с теплой водой, доводят температуру воды до 85° и выдерживают при этой температуре 25 минут (для банок 0,5 л — 20 минут). После этого банки закатывают и оставляют в перевернутом состоянии до остывания. Такие заготовки можно хранить без холодильника.

Эти способы универсальны и подходят для большинства ягод, позволяя сохранить их полезные свойства максимально.