По этому рецепту овощи для винегрета готовятся всего за три минуты, при этом витамины и полезные вещества остаются в них.
Этот вариант приготовления любимого всеми винегрета прост, поэтому он подойдет даже новичкам, которые не готовили ничего сложнее яичницы.
Ингредиенты:
свекла – 1 штука;
морковь – 1 штука;
картофель – 2 штуки;
лук – 1 штука;
растительное масло – 3 столовые ложки;
вода – 6 столовых ложек;
маринованный или соленый огурец – 1 штука;
квашенная капуста – 150 г;
зеленый горошек – по желанию;
горчица – ½ чайной ложки;
соль – 1/3 чайной ложки;
сок лимона – 1 столовая ложка;
сахар – ½ чайной ложки;
черный перец – по вкусу.
Пошаговое приготовление:
1. Сырые овощи нарезают кубиками. Затем берут сковороду, наливают немного масла и кладут свеклу. Перемешивают так, чтобы нарезанный овощ был в масле.
2. На свеклу выкладывают картофель и ставят на огонь. После закипания засекают 3 минуты и выключают. Овощи оставляют в сковороде до остывания.
3. После остывания добавляют маринованный огурец, нарезанный кубиками. Туда же добавляют квашеную капусту, зеленый горошек и репчатый лук.
4. Овощи заправляют растительным маслом, а затем готовят заправку. Этот важный компонент блюда делают, смешивая сок лимона, горчицу и специи.
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