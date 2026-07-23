По этому рецепту овощи для винегрета готовятся всего за три минуты, при этом витамины и полезные вещества остаются в них.

Этот вариант приготовления любимого всеми винегрета прост, поэтому он подойдет даже новичкам, которые не готовили ничего сложнее яичницы.

Ингредиенты:

свекла – 1 штука;

морковь – 1 штука;

картофель – 2 штуки;

лук – 1 штука;

растительное масло – 3 столовые ложки;

вода – 6 столовых ложек;

маринованный или соленый огурец – 1 штука;

квашенная капуста – 150 г;

зеленый горошек – по желанию;

горчица – ½ чайной ложки;

соль – 1/3 чайной ложки;

сок лимона – 1 столовая ложка;

сахар – ½ чайной ложки;

черный перец – по вкусу.

Пошаговое приготовление:

1. Сырые овощи нарезают кубиками. Затем берут сковороду, наливают немного масла и кладут свеклу. Перемешивают так, чтобы нарезанный овощ был в масле.

2. На свеклу выкладывают картофель и ставят на огонь. После закипания засекают 3 минуты и выключают. Овощи оставляют в сковороде до остывания.

3. После остывания добавляют маринованный огурец, нарезанный кубиками. Туда же добавляют квашеную капусту, зеленый горошек и репчатый лук.

4. Овощи заправляют растительным маслом, а затем готовят заправку. Этот важный компонент блюда делают, смешивая сок лимона, горчицу и специи.