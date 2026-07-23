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Приготовьте домашнюю томатную пасту: рецепты на любой случай 0 41

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Приготовьте домашнюю томатную пасту: рецепты на любой случай

Томатная паста не только улучшает вкус блюд, но и может исправить их, если что-то пошло не так.

 

Томатная паста — незаменимый помощник на кухне, без которого сложно обойтись.

Лето — отличное время для заготовок, так почему бы не воспользоваться этой возможностью и не приготовить домашнюю томатную пасту? Попробовав приведенные ниже три рецепта, вы больше не захотите покупать томатную пасту в магазине.

С яблоками

Для этого рецепта вам понадобятся: 1,5 кг помидоров, 300 г яблок, 1 головка лука, 1 ст.л. соли, 50 мл яблочного уксуса и черный перец (желательно свежемолотый).

Преимущество этого рецепта в том, что его вкус можно менять в зависимости от ваших предпочтений. Если вы любите кислинку, выбирайте кислые яблоки, а для сладкой пасты подойдут сладкие сорта. Именно яблоки определяют вкус.

Чтобы приготовить пасту, сначала удалите с помидоров кожицу, вырежьте плодоножки и семенные кармашки. Кожицу легко снять, обварив помидоры кипятком. Очищенные и нарезанные кусочками томаты укладываются в кастрюлю вместе с яблоками и луком. После закипания варите 20 минут, затем взбейте блендером до состояния пюре.

Пюре упаривайте на минимальном огне 40 минут, после чего добавьте соль и перец по вкусу и варите еще 10–15 минут. Уксус добавляется в конце варки. Готовую пасту закатайте и оставьте банки укутанными, чтобы они хорошо прогрелись.

Со свеклой

Для этого рецепта вам понадобятся: 1,5 кг помидоров, 250 г свеклы, 1 луковица, 1 ст.л. соли, молотый перец и 50 мл яблочного уксуса.

Приготовление аналогично варианту с яблоками, но время варки до измельчения блендером и после увеличивается на 10 минут.

Острая паста

Для этого рецепта вам понадобятся: 3 кг помидоров, 0,5 кг лука, 1,5–2 ч.л. порошка острого перца, 2 листика лавра, 200 г сахара, 2 ст.л. горчицы в порошке, 200 мл уксуса (6%) и 6 шт. перца-горошка.

Этот вариант понравится любителям острых приправ и тем, кто предпочитает вкус магазинной томатной пасты.

Лук и очищенные от кожуры помидоры нарежьте, положите в кастрюлю, влейте стакан воды и варите, пока овощи не размякнут (примерно 15 минут). Затем взбейте блендером до однородной массы. Полученное пюре варите, пока объем не уменьшится в 3 раза, после чего добавьте уксус и специи, проварите 10 минут и закатайте как обычно.

Чтобы паста всегда получалась густой и насыщенной, выбирайте мясистые томаты с небольшой семенной коробкой.

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