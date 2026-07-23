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Хитрости приготовления теста для пиццы: советы от итальянских кулинаров 0 67

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хитрости приготовления теста для пиццы: советы от итальянских кулинаров

Италия считается родиной пиццы, и местные повара до сих пор используют традиционный рецепт для приготовления теста.

 

Согласно этому рецепту, вы сможете приготовить лучшую пиццу в мире прямо у себя дома. Если все сделать правильно, она превзойдет любое аналогичное блюдо из пиццерии.

Ингредиенты:

мука – 1000 г;
вода – 0,5 л;
соль – 15 г;
сахар – 30 г;
оливковое масло – 80 мл;
дрожжи – 7,5 г.

Хитрости приготовления

Созревание настоящего теста для итальянской пиццы занимает 24 часа. Это ключевое условие. Только в этом случае блюдо получится таким, как будто его готовил итальянский кулинарный мастер.

1. Время созревания зависит от содержания белка. В муке должно быть 10-11 г белка.

2. Важность созревания теста заключается в том, что при выпекании газ в тесте расширяется, образуя бортик. Если тесто правильно созреет, получится тонкий хрустящий бортик, который точно съедят.

3. В процессе замеса теста важно соблюдать правило «один к двум»:

мука – вода (1000 г – 500 мл);
сахар – соль (30 г – 15 г);
соль – дрожжи (15 г – 7,5 г).

4. Все компоненты соединяют и тщательно смешивают. Важно, чтобы дрожжи равномерно распределились по муке, а затем добавляют жидкие ингредиенты. Вода должна быть очень холодной, практически ледяной.

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