Если вы не представляете завтрак без аппетитного бутерброда с колбасой и сыром или любите сырные вафли, сыр часто оказывается в вашем холодильнике.

В таком случае вы, вероятно, знаете, как сложно сохранить сыр свежим и защитить его от появления плесени.

Пищевая пленка, в которую заворачивают сыр в магазине, не подходит для хранения.

Также не поможет и полиэтиленовый пакет, в котором обычно хранят продукты.

Вместо этих неэффективных методов попробуйте новый способ хранения сыра, который поможет сохранить его вкусовые качества.

Для этого возьмите обычный пергамент, который используется для выпечки.

Оберните сыр в пекарскую бумагу и смело отправляйте его на полку холодильника.

В отличие от полиэтилена, пергамент пропускает воздух, что позволяет сохранить сыр свежим и вкусным на долгое время.