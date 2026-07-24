Молоко часто используется в популярных блюдах, поэтому его можно встретить в холодильниках многих хозяек.
Однако не всегда удается использовать весь объем молока сразу.
Если его не применить в течение нескольких дней, продукт может испортиться.
Существует простая хитрость, которая поможет значительно продлить срок хранения молока, не изменяя его вкусовых качеств.
Что нужно сделать
Секрет заключается в маленьком кусочке сахара, который выступает в роли натурального консерванта. Это не повлияет на качество молока, а, возможно, даже сделает его вкуснее.
Существует два способа добавления сахара.
Первый метод: сначала нагрейте молоко на плите, добавьте один кубик сахара, затем перелейте в бутылку и отправьте на хранение.
Второй метод: вскипятите молоко, влейте его в емкость и на этом этапе добавьте сахар.
Оба способа эффективны.
Оставить комментарий