Даже если вы выбрали качественные продукты и следовали традиционному рецепту, плов может не получиться.

Существует несколько причин, по которым вместо рассыпчатого плова на тарелке оказывается рисовая каша.

1. Неподходящий рис

Для приготовления настоящего плова выбирайте рис, на упаковке которого указано, что он не слипается и хорошо разваривается.

2. Недостаток мяса

Согласно классическому рецепту, объем мяса должен соответствовать количеству риса.

3. Неправильная посуда

Плов лучше всего готовить в казане. Если его нет, можно использовать утятницу с толстыми стенками, но кастрюля не подойдет.

4. Отсутствие зирвака

Зирвак — это сочная и ароматная подлива для плова, которая получается после обжаривания мяса, лука и моркови, добавления немного воды и тушения смеси в течение 5-10 минут.

5. Нехватка специй

Необходимыми ингредиентами для плова являются зира, шафран и барбарис, а также соль и перец.