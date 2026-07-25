Заготовки из овощей на зиму не всегда получаются удачными.

Иногда, открывая банку с маринованными огурцами, вместо хрустящих плодов можно обнаружить мягкие огурцы, которые расползаются в руках.

Существует несколько причин этого явления.

1. Часто хозяйки не уделяют должного внимания стерилизации. Чтобы получить вкусные заготовки, необходимо тщательно промыть тару и крышки, а затем их простерилизовать.

2. Еще одной распространенной ошибкой является нарушение герметичности. Это может произойти из-за крышек низкого качества, неисправного закаточного ключа или неплотной закатки.

3. Нередко мягкие огурцы возникают из-за неправильно приготовленного маринада. В рассоле может не хватать соли — для литровой банки обычно требуется 1,5 столовой ложки соли — или уксуса; в трехлитровую емкость следует добавлять около 70 граммов кислоты.

4. Многие хозяйки допускают ошибки при укладке огурцов. Жидкость должна полностью покрывать овощи. Для заготовок используют плоды примерно одинакового размера, плотно укладывая их в банки.

Если учесть все перечисленные моменты, зимой на ваш стол попадут только аппетитные и, самое главное, хрустящие огурцы.