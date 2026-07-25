Петрушка содержит натуральные ароматические масла, которые не только придают ей уникальный вкус, но и помогают избавиться от неприятного запаха изо рта, сообщила сертифицированный диетолог Лорен Манакер. В интервью изданию Eat This, Not That! она выделила три весомые причины, чтобы включить эту зелень в свой рацион.

Кроме ароматических масел, петрушка, как и любая другая зелень, богата хлорофиллом, который, согласно исследованиям, помогает освежить дыхание, объяснила специалистка. Также, по ее словам, петрушка содержит витамины С и К, и регулярное употребление этой зелени способствует укреплению иммунной системы.

Еще одной причиной чаще употреблять петрушку Манакер назвала улучшение работы пищеварительной системы. "Петрушка является источником клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника и улучшает его перистальтику", — добавила она. Диетолог рекомендует добавлять эту зелень в салаты, использовать в качестве гарнира или готовить на ее основе соус чимичурри.