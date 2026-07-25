Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Три причины добавить петрушку в свой рацион 1 186

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три причины добавить петрушку в свой рацион

Петрушка помогает избавиться от неприятного запаха изо рта, по мнению диетолога Манакер.

 

Петрушка содержит натуральные ароматические масла, которые не только придают ей уникальный вкус, но и помогают избавиться от неприятного запаха изо рта, сообщила сертифицированный диетолог Лорен Манакер. В интервью изданию Eat This, Not That! она выделила три весомые причины, чтобы включить эту зелень в свой рацион.

Кроме ароматических масел, петрушка, как и любая другая зелень, богата хлорофиллом, который, согласно исследованиям, помогает освежить дыхание, объяснила специалистка. Также, по ее словам, петрушка содержит витамины С и К, и регулярное употребление этой зелени способствует укреплению иммунной системы.

Еще одной причиной чаще употреблять петрушку Манакер назвала улучшение работы пищеварительной системы. "Петрушка является источником клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника и улучшает его перистальтику", — добавила она. Диетолог рекомендует добавлять эту зелень в салаты, использовать в качестве гарнира или готовить на ее основе соус чимичурри.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как приготовить «живое» варенье без варки
Изображение к статье: Необычный рецепт винегрета: овощи готовятся за 3 минуты, сохраняя витамины
Изображение к статье: Хитрости приготовления теста для пиццы: советы от итальянских кулинаров
Изображение к статье: Приготовьте домашнюю томатную пасту: рецепты на любой случай

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Чернокожий мужчина в форме кайтселлит
В мире
Изображение к статье: разрушенный землетрясением дом
В мире
Изображение к статье: Путин и Токаев
В мире
2
Изображение к статье: рука со стетоскопом
Бизнес
Изображение к статье: Алла Пугачева и Максим Галкин на концерте в Юрмале Иконка видео
Lifenews
5
Изображение к статье: Депутат Сейма Артурс Бутанс
Политика
7
Изображение к статье: Чернокожий мужчина в форме кайтселлит
В мире
Изображение к статье: разрушенный землетрясением дом
В мире
Изображение к статье: Путин и Токаев
В мире
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео