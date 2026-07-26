Варенье из крыжовника готовят не так часто, и это связано с тем, что процесс требует определенных усилий.
Однако, без правильного рецепта добиться хорошего результата сложно. В этой статье мы расскажем, как приготовить изумрудное варенье по старинному рецепту.
Ингредиенты:
крыжовник — 600 г;
сахар — 500 г;
вода — 100 мл.
Приготовление:
Ягоды необходимо перебрать, очистить от мусора, промыть и подсушить на бумажном полотенце.
После этого перекладываем крыжовник в эмалированную посуду, добавляем 250 г сахара и оставляем на 1 час.
За это время крыжовник должен пустить сок; для ускорения процесса ягоды можно проткнуть зубочисткой.
Затем добавляем воду, ставим на плиту и доводим до кипения на среднем огне, аккуратно перемешивая и собирая пену.
После закипания варим варенье 5 минут на минимальном огне, снимаем с плиты и даем остыть.
Эту процедуру повторяем дважды, а затем разливаем горячее варенье по заранее стерилизованным банкам.
Закрываем крышками и оставляем остывать вверх дном, укутав пледом.
Хранить варенье следует в прохладном месте.
Оставить комментарий