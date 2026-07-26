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Как правильно мыть малину, чтобы сохранить её целостность 0 225

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ягода малина

Многие хозяйки не догадываются, что моют малину неправильно.

 

Ошибки при мытье малины могут привести к тому, что ягоды расползутся и превратятся в желе, что негативно скажется на вкусе варенья или компотов.
Как правильно мыть ягоды?

Некоторые задаются вопросом, нужно ли мыть малину перед употреблением в свежем виде или приготовлением варенья.

Купленную на рынке малину лучше всего помыть, так как неизвестно, как собирали ягоду и какими химикатами обрабатывали кусты.

Сначала малину нужно перебрать, чтобы удалить мелкий мусор и листья. Затем ягоды помещают в дуршлаг, который ставят в таз с водой, и оставляют на 5 минут.

Эту процедуру повторяют дважды, после чего ягоды раскладывают на полотенце, чтобы вода стекла.

Для полной дезинфекции ягод можно использовать две миски: в одну наливают ледяную воду, в другую — горячую.

Малину помещают в сито и поочередно опускают в каждую из мисок на несколько секунд.

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