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Как приготовить маринованные баклажаны с новым вкусом 0 106

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить маринованные баклажаны с новым вкусом

Сытная летняя закуска, которая понравится всем.

Можно смело готовить две порции этой закуски, так как первая уйдет почти сразу, а вторую можно поставить в холодильник, где она сохранится в течение 7 дней, если, конечно, не будет съедена раньше.

Простой набор продуктов и легкий процесс приготовления – это главные преимущества данного рецепта.

Ингредиенты:

  • свежие баклажаны – 1,5 кг;
  • соль – 1 чайная ложка;
  • лук – 2-3 луковицы;
  • морковь – 2 корнеплода;
  • болгарский перец – 2 единицы;
  • черный перец – по вкусу;
  • растительное масло – для жарки.

Для маринада:

  • вода – 40 мл;
  • уксус (9%) – 40 мл;
  • чеснок – 6 зубчиков;
  • сахар – 20 г;
  • соль – ½ чайной ложки.

Пошаговое приготовление:

  1. Баклажаны нарезают кружочками толщиной 4-5 мм. Затем их помещают в миску и посыпают солью. Перемешивают и оставляют на 20 минут.
  2. Это поможет баклажанам избавиться от горечи и предотвратит их потемнение во время жарки. После 20 минут можно переходить к приготовлению, мыть их не нужно.
  3. На крупной терке натирают морковь, лук нарезают кольцами, а перец – соломкой.
  4. Сковороду смазывают маслом, разогревают и выкладывают баклажаны. Их нужно довести до полуготовности.
  5. Пока готовятся баклажаны, на другой сковороде обжаривают лук до полупрозрачности, затем перекладывают его в миску. Далее обжаривают морковь в течение 1-2 минут.
  6. К моркови добавляют перец и жарят еще 2 минуты. Затем добавляют лук и пропущенный через пресс чеснок.
  7. В кастрюлю укладывают слоями баклажаны и остальные овощи, чередуя их. Каждый слой посыпают черным перцем.
  8. Готовят маринад: в удобной емкости смешивают воду, уксус, сахар и соль. Полученным раствором заливают баклажаны.
  9. Перед подачей на стол блюдо накрывают крышкой и оставляют в холодильнике на несколько часов.
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