Можно смело готовить две порции этой закуски, так как первая уйдет почти сразу, а вторую можно поставить в холодильник, где она сохранится в течение 7 дней, если, конечно, не будет съедена раньше.

Простой набор продуктов и легкий процесс приготовления – это главные преимущества данного рецепта.

Ингредиенты:

свежие баклажаны – 1,5 кг;

соль – 1 чайная ложка;

лук – 2-3 луковицы;

морковь – 2 корнеплода;

болгарский перец – 2 единицы;

черный перец – по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Для маринада:

вода – 40 мл;

уксус (9%) – 40 мл;

чеснок – 6 зубчиков;

сахар – 20 г;

соль – ½ чайной ложки.

Пошаговое приготовление: