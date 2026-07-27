Сытная летняя закуска, которая понравится всем.
Можно смело готовить две порции этой закуски, так как первая уйдет почти сразу, а вторую можно поставить в холодильник, где она сохранится в течение 7 дней, если, конечно, не будет съедена раньше.
Простой набор продуктов и легкий процесс приготовления – это главные преимущества данного рецепта.
Ингредиенты:
- свежие баклажаны – 1,5 кг;
- соль – 1 чайная ложка;
- лук – 2-3 луковицы;
- морковь – 2 корнеплода;
- болгарский перец – 2 единицы;
- черный перец – по вкусу;
- растительное масло – для жарки.
Для маринада:
- вода – 40 мл;
- уксус (9%) – 40 мл;
- чеснок – 6 зубчиков;
- сахар – 20 г;
- соль – ½ чайной ложки.
Пошаговое приготовление:
- Баклажаны нарезают кружочками толщиной 4-5 мм. Затем их помещают в миску и посыпают солью. Перемешивают и оставляют на 20 минут.
- Это поможет баклажанам избавиться от горечи и предотвратит их потемнение во время жарки. После 20 минут можно переходить к приготовлению, мыть их не нужно.
- На крупной терке натирают морковь, лук нарезают кольцами, а перец – соломкой.
- Сковороду смазывают маслом, разогревают и выкладывают баклажаны. Их нужно довести до полуготовности.
- Пока готовятся баклажаны, на другой сковороде обжаривают лук до полупрозрачности, затем перекладывают его в миску. Далее обжаривают морковь в течение 1-2 минут.
- К моркови добавляют перец и жарят еще 2 минуты. Затем добавляют лук и пропущенный через пресс чеснок.
- В кастрюлю укладывают слоями баклажаны и остальные овощи, чередуя их. Каждый слой посыпают черным перцем.
- Готовят маринад: в удобной емкости смешивают воду, уксус, сахар и соль. Полученным раствором заливают баклажаны.
- Перед подачей на стол блюдо накрывают крышкой и оставляют в холодильнике на несколько часов.
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