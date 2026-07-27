Некоторые профессиональные повара используют необычный метод, который может показаться странным многим хозяйкам.
Профессиональные повара иногда добавляют в кипящую воду банановую кожуру.
Это делается для улучшения вкусовых качеств мясного блюда.
Блюдо становится более сочным и приобретает идеальную консистенцию без особых усилий.
Почему стоит варить мясо с банановой шкуркой?
Многие профессиональные кулинары не считают банановую кожуру отходом, так как этот фруктовый остаток может помочь в приготовлении мяса.
Если в кипящей жидкости будет находиться не только мясо, но и жёлтая шкурка, то блюдо станет невероятно сочным.
Кроме того, к моменту приготовления оно будет иметь отличный аромат.
Кулинар не столкнётся с проблемами по поводу степени готовности: мясо будет хорошо проваренным.
Иными словами, банановая шкурка помогает избежать таких неприятных моментов, как чрезмерная жёсткость, сухость и «сыринка» мяса.
Однако не стоит держать кожуру в кастрюле слишком долго. «Совместная» обработка кипящей водой должна длиться всего пару минут, после чего шкурку следует удалить.
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