Мороженое-пломбир имеет долгую историю, начиная с времен Наполеона Бонапарта.
Современные хозяйки могут легко приготовить это легендарное мороженое в домашних условиях всего за 10 минут, не используя мороженицу.
Ингредиенты:
сливки (23-33% жирности) – 0,5 л;
сгущенное молоко – 0,25 л;
ванилин – по желанию;
орешки – по желанию;
шампанское (по желанию и только для взрослых) – 0,25 л.
Пошаговое приготовление:
1. Взбейте сливки миксером в течение 5 минут. Не обязательно добиваться стойких пиков.
2. Для более быстрого взбивания используйте качественно охлажденные сливки.
3. В во взбитые сливки добавьте сгущенное молоко, ванилин и шампанское (по желанию).
4. Перемешайте ингредиенты миксером, распределите по формам и поставьте в морозильник.
5. Перед подачей мороженое можно украсить, например, клубничным вареньем или вишней.
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