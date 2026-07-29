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Как быстро приготовить мороженое-пломбир без мороженицы 0 69

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро приготовить мороженое-пломбир без мороженицы

Мороженое-пломбир имеет долгую историю, начиная с времен Наполеона Бонапарта.

 

Современные хозяйки могут легко приготовить это легендарное мороженое в домашних условиях всего за 10 минут, не используя мороженицу.

Ингредиенты:

сливки (23-33% жирности) – 0,5 л;
сгущенное молоко – 0,25 л;
ванилин – по желанию;
орешки – по желанию;
шампанское (по желанию и только для взрослых) – 0,25 л.

Пошаговое приготовление:

1. Взбейте сливки миксером в течение 5 минут. Не обязательно добиваться стойких пиков.

2. Для более быстрого взбивания используйте качественно охлажденные сливки.

3. В во взбитые сливки добавьте сгущенное молоко, ванилин и шампанское (по желанию).

4. Перемешайте ингредиенты миксером, распределите по формам и поставьте в морозильник.

5. Перед подачей мороженое можно украсить, например, клубничным вареньем или вишней.

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