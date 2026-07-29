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Как приготовить сочный и вкусный шашлык из любого мяса 0 92

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить сочный и вкусный шашлык из любого мяса

Лето подходит к концу, но еще есть возможность устроить пикник на природе.

 

С этим рецептом шашлык получится очень сочным и вкусным, независимо от выбранного мяса. Главное — правильно приготовить особый маринад, который сделает его незабываемым.

Маринад можно готовить на основе минеральной воды, майонеза или кефира. Некоторые кулинары предпочитают упрощенный вариант: просто мясо, соль и перец.

Качество и свежесть мяса играют важную роль в приготовлении шашлыка. Если основа хорошая, то специальный маринад поможет довести блюдо до совершенства. Даже если мясо не самое лучшее, маринад сможет улучшить его вкус.

Основой особого маринада является айран — кисломолочный напиток, который многие народы, например, северокавказские и балканские, считают разновидностью кефира. Важно использовать качественный айран — избегайте полупрозрачной «жижи».

Вторым ключевым компонентом маринада является киви. Его натирают на мелкой терке и добавляют к мясу, но не раньше чем за 20-30 минут до жарки, иначе мясо станет слишком мягким. На 1 кг мяса достаточно одного киви среднего размера.

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