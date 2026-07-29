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Как сделать фарш сочным и котлеты мягкими 0 81

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать фарш сочным и котлеты мягкими

Правильно приготовленный фарш придаст котлетам вкус и легкость.

 

Опытные кулинары знают несколько простых секретов, которые помогут сделать фарш нежным и воздушным, а котлеты — вкусными и сочными.

Идеальным вариантом фарша считается сочетание свинины и говядины. Использование только говядины может привести к сухим и жестким котлетам, в то время как свинина может быть слишком жирной, что также не даст желаемого результата.

Секреты приготовления идеального фарша для котлет

Добавление обычных сливок сделает фарш невероятно сочным. Небольшое количество сливок можно добавлять в куриный или говяжий фарш.

Если рыбный фарш получается сухим, поможет лимонный сок.

Черствый хлеб, вымоченный в воде, добавит фаршу мягкости и нежности. Свежий хлеб лучше не использовать, чтобы не испортить вкус и сочность блюда.

Рекомендуется готовить фарш непосредственно перед жаркой котлет или заморозкой, так как микробы в фарше размножаются быстрее, чем в цельном куске мяса.

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