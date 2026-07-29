Маринованный лук отлично подходит для домашних гамбургеров и салатов, так как свежий овощ может слишком выделяться на фоне других ингредиентов.

Обычно рецепты маринованного лука требуют использования лимонного сока или уксуса для создания кислой среды. Однако не всем нравится этот вариант.

Можно замариновать лук и без этих ингредиентов.



Необходимые продукты

- большая луковица;

- около половины стакана хорошего растительного нерафинированного масла без резкого запаха и горького привкуса;

- маленькая ложка пряной соли со специями.

Приготовление

Приготовить маринованный лук очень просто. Лучше всего нарезать лук на красивые кольца. В миске для маринования соедините масло с пряной солью. Отличными вариантами соли будут сванская или адыгейская.

Убедитесь, что соль хорошо растворилась в масле, оставив лишь частички специй.

Затем добавьте лук, располагая его так, чтобы он полностью был покрыт маринадом.

Уберите лук в холодильник на несколько часов.