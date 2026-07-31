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Быстрые заготовки на зиму: рецепты для занятых 0 102

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Быстрые заготовки на зиму: рецепты для занятых

Как успеть сделать заготовки на зиму, если нет времени даже на полчаса?

 

Сделать заготовки на зиму не так сложно, если отказаться от сложных рецептов и выбрать простые и быстрые варианты.

Варенье из любых ягод

Для приготовления варенья нужно разварить сироп, смешав 200 мл воды и 1 кг сахара. Когда сироп закипит, добавьте 1 кг ягод и проварите 5 минут. Затем разлейте в заранее простерилизованные банки и закатайте.

Можно использовать любые ягоды: чернику, малину, землянику, смородину, облепиху и другие. Ягоды можно готовить по отдельности или смешивать несколько видов.

Также можно приготовить варенье из яблок, предварительно очистив и нарезав их мелкими кубиками.

Рубиновое варенье

Для рубинового варенья возьмите 1 кг ягод красной смородины, пересыпьте их в кастрюлю, добавьте 1–2 ложки сахара и, постоянно помешивая, дождитесь, когда ягоды пустят сок. После закипания варите 5 минут, затем отключите. Сразу добавьте 0,5 кг сахара и перемешивайте до полного растворения. Закатайте в банки.

Это варенье получается насыщенного цвета с приятным натуральным вкусом, не слишком сладким, а с легкой кислинкой. По консистенции напоминает желе.

Простой компот

Для компота заполните треть банки ягодами или фруктами. Можно использовать любые варианты и их комбинации. К кислым ягодам можно добавить кабачок, а к груше обязательно добавьте что-то кислое — яблоко, алычу или бруснику.

Залейте банки кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы ягоды прогрелись. Затем слейте воду, закипятите ее и залейте второй раз. На третий раз приготовьте сироп, добавив на литр воды 1 ст. сахара (для кислых ягод увеличьте количество сахара). Залейте банки и закатайте.

Летняя заправка к блюдам

Нарежьте томаты и перцы кусочками среднего размера, сложите в кастрюлю и проварите 5–7 минут, затем закатайте в простерилизованные банки.

Дополнительные специи и вкусовые добавки не требуются. Зимой такая заготовка станет отличным дополнением к любым блюдам, сохраняя вкус и аромат свежих овощей.

По желанию можно добавить специи на свой вкус.

Огурцы "Дачные"

На дно трехлитровой банки положите укроп (1–2 зонтика), вишневые и смородиновые листья, лист хрена и пару зубчиков чеснока. Добавьте по 100 г соли и сахара.

Заполните банку огурцами, залейте холодной водой и накройте полиэтиленовой крышкой. Уберите в подвал или холодильник. Через 3 месяца огурцы будут готовы к употреблению и сохранят вкус и аромат до следующего сезона.

Существует множество простых и быстрых рецептов. Главное — пробовать новые и подбирать те, которые нравятся больше всего.

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