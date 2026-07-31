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Исключите эти продукты: ученые назвали способ снизить риск деменции 0 296

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исключите эти продукты: ученые назвали способ снизить риск деменции

Эти продукты могут быть в вашем холодильнике.

 

Исследование, проведенное учеными из Тяньцзиньского медицинского университета (Китай), показало, что риск развития деменции увеличивается с ростом потребления ультрапереработанных продуктов. В рамках исследования были проанализированы данные более 72 тысяч людей из британского биобанка в возрасте 55 лет и старше.

Выяснили, что замена 10% ультрапереработанной пищи на эквивалентное количество необработанной или минимально обработанной пищи может снизить риск развития деменции на 19%.

К ультрапереработанным продуктам относятся продукты с высоким содержанием сахара, жира и соли, а также низким содержанием белка и клетчатки. В эту категорию попадают безалкогольные напитки, соленые и сладкие снеки, мороженое, колбаса, жареная курица, йогурт, консервированная фасоль, кетчуп и майонез.

Соавтор исследования Ли Хуэйпин отметил, что такие продукты могут содержать пищевые добавки или даже частицы упаковки, которые попадают в еду во время нагревания. Все это, как показывают многочисленные исследования, негативно сказывается на мышлении и памяти.

Увеличение доли необработанных или минимально обработанных продуктов всего на 50 граммов в день может сократить риск развития деменции на 3%. Это может быть, например, половинка яблока, порция кукурузы или чашка хлопьев с отрубями.

Такой же положительный эффект можно получить, сократив потребление ультрапереработанных продуктов на 50 граммов в день.

Исследование опубликовано в журнале Neurology.

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