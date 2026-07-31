Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сделать жесткое мясо мягким всего за несколько минут 0 256

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать жесткое мясо мягким всего за несколько минут

С помощью этой хитрости любое мясо станет мягким и будет таять во рту, даже говядина.

 

Этот способ очень прост и пользуется популярностью среди хозяек. С его помощью даже из жесткого мяса можно приготовить вкусное блюдо.

Первый трюк заключается в использовании соли, перца и 2 столовых ложек соевого соуса на 400 г мяса. Важно нарезать мясо тонкими кусочками, чтобы добиться нужного результата.

Второй способ включает добавление яйца и столовой ложки крахмала в мясо. Белок и крахмал обволакивают мясо, запечатывая соки внутри.

Третий трюк немного сложнее, но его рекомендуют многие хозяйки. Сначала нужно разогреть сковороду с растительным маслом. Затем мясо обжаривают в два подхода на сильном огне не более двух минут.

Готовность мяса можно определить по его светлому цвету. После этого его можно обжарить с луком, перцем и морковью в течение 2 минут. Затем добавляют ложку крахмала, растворенного в 100 мл воды, соевый соус и 0,5 чайной ложки яблочного уксуса.

Все ингредиенты быстро перемешивают и выключают огонь. В завершение добавляют чеснок, и получается очень вкусное мягкое мясо.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как быстро приготовить мороженое-пломбир без мороженицы
Изображение к статье: Как сделать фарш сочным и котлеты мягкими
Изображение к статье: Почему стоит добавлять шкурку от банана в кастрюлю с мясом: советы от поваров
Изображение к статье: Как приготовить маринованные баклажаны с новым вкусом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дети купаются
Наша Латвия
Изображение к статье: Аманда Каролкевич с детьми
ЧП и криминал
Изображение к статье: Беженцы атакуют Сеуту
В мире
Изображение к статье: Джаред Лето
Люблю!
Изображение к статье: Дорога
Наша Латвия
Изображение к статье: Три цветка, которые не рекомендуют сажать опытные садоводы
Дом и сад
Изображение к статье: Дети купаются
Наша Латвия
Изображение к статье: Аманда Каролкевич с детьми
ЧП и криминал
Изображение к статье: Беженцы атакуют Сеуту
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео