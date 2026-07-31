С помощью этой хитрости любое мясо станет мягким и будет таять во рту, даже говядина.

Этот способ очень прост и пользуется популярностью среди хозяек. С его помощью даже из жесткого мяса можно приготовить вкусное блюдо.

Первый трюк заключается в использовании соли, перца и 2 столовых ложек соевого соуса на 400 г мяса. Важно нарезать мясо тонкими кусочками, чтобы добиться нужного результата.

Второй способ включает добавление яйца и столовой ложки крахмала в мясо. Белок и крахмал обволакивают мясо, запечатывая соки внутри.

Третий трюк немного сложнее, но его рекомендуют многие хозяйки. Сначала нужно разогреть сковороду с растительным маслом. Затем мясо обжаривают в два подхода на сильном огне не более двух минут.

Готовность мяса можно определить по его светлому цвету. После этого его можно обжарить с луком, перцем и морковью в течение 2 минут. Затем добавляют ложку крахмала, растворенного в 100 мл воды, соевый соус и 0,5 чайной ложки яблочного уксуса.

Все ингредиенты быстро перемешивают и выключают огонь. В завершение добавляют чеснок, и получается очень вкусное мягкое мясо.