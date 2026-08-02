Переваренные пельмени — это не самое приятное зрелище, особенно если на ужин больше ничего не запланировано.

Однако даже в кулинарии нет безвыходных ситуаций, и в случае с переваренными пельменями выбросить неудавшийся ужин всегда успеете. Рассмотрим, как можно спасти ситуацию.

Вариант первый

Самое простое, что можно сделать, это откинуть массу из теста и фарша на дуршлаг.

После того как стечет вода, переложите пельмени на разогретую сковороду с растительным маслом, полейте сметаной и тушите, пока блюдо не станет выглядеть аппетитно.

Жарить остатки ужина в этом случае лучше не пытаться — они могут пристать к сковороде, и будет только хуже.

По возможности можно довести блюдо до готовности в духовке.

Вариант второй

Приготовьте пельменную запеканку, если вас не беспокоят лишние калории.

Для этого переложите пельмени в форму для запекания или сковороду.

Смешайте отдельно 2-3 яйца с молоком или сметаной, добавьте по вкусу соль, перец и зелень, затем залейте раскисшие пельмени.

Завершите приготовление ужина на минимальном огне (если на плите) или в разогретой духовке примерно 10 минут.